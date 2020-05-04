Вадим Евсеев: «Уфе» уже мало быть просто грозой авторитетов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о башкирском клубе и городе Уфа.
«У в моём алфавите — Уфа. Не знал, написать с кавычками или без. Решил без. Потому что в Уфе есть ФК „Уфа“ и много всего другого. Стараюсь больше узнать о городе, о его истории, о людях. В том числе чтобы лучше понимать, чего ждут здесь от команды. Дело не только в результатах. За них не стыдно, но хочется чтобы футбол и клуб становились популярнее в городе, в стране. И пусть мы сейчас играем точно не ниже своих возможностей, надо ставить задачи, которые помогут «Уфе» двигаться вперёд. А главное соответствовать им.
Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть своё лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках, и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в Премьер-Лиге. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 4 мая 2020
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