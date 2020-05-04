Эвра: однажды прошли мимо фанатов, и Фергюсон сказал: «Какого чёрта вы о себе возомнили?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, как экс-наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон заставил игроков раздавать автографы болельщикам.
«Однажды мы были на предсезонном сборе, шли в автобус безумно уставшие. Я буду честен — там была целая толпа фанатов, а мы вели себя так: «Если никто не даёт автограф, то никто не должен этого делать». Поэтому мы прошли мимо прямо к автобусу. Из окна автобуса я увидел, как сэр Алекс Фергюсон раздаёт автографы всем болельщикам. Клянусь, он делал это где-то 45 минут. Тогда я сказал: «Парни, когда босс сядет в автобус, нам конец».
Когда Фергюсон вошёл в автобус, он задал нам трёпку. „Какого чёрта вы о себе возомнили? Эти люди платят вам зарплату. Эти люди приходят, чтобы посмотреть на вас. А ну живо вышли и расписались!“ И мы должны быть дать автограф каждому фанату», — приводит слова Эвра ESPN GB.
- 4 мая 2020
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