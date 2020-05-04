«Несанкционированно взять и потискать — нереально». Жена Карпина показала фото с дочерью

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографию с дочерью Дашей.

«Моя булочка. Характер. Совсем не любит руки. Как кошка — иногда ластится по своей редчайшей инициативе, но несанкционированно взять и потискать — нереально. Но я всё равно ловлю и зацеловываю», — написала Дарья в своём «инстаграме».

Дарья родила Дашу 4 сентября 2018 года. У Валерия Георгиевича есть ещё четыре дочери — Мария, Валерия, Александра и Вероника.



Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Ранее он работал главным тренером в «Торпедо» из Армавира, испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».



«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Ростова-на-Дону одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.