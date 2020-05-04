Дзюба выиграл чемпионат России с «Зенитом», Комличенко стал рекордсменом — события 4 мая

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».
Один год назад, 4 мая 2019 года, нападающий Артём Дзюба впервые выиграл чемпионат России с петербургским «Зенитом».
«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул, завоевав золотые медали по итогам 27 туров. Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).
В тот же день российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по количеству голов за сезон.
Комличенко отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довёл количество голов в нынешнем сезоне до 26. Российский нападающий побил достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который забил 25 голов в сезоне-2011/2012.
Три года назад, 4 мая 2017 года, нападающий «Армавира» Андрей Мязин был дисквалифицирован на шесть месяцев за нападение на судью.
Мязин ударил судью головой в матче 25-го тура ПФЛ «Ротор» — «Армавир» (1:2). Решение о дисквалификации игрока было принято КДК.
Наконец, 4 мая 2011 года игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду раскритиковал работу судей в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».
Португалец отметил, что в следующем году кубок следует сразу отдать каталонской команде.
- 4 мая 2020
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