Дзюба выиграл чемпионат России с «Зенитом», Комличенко стал рекордсменом — события 4 мая

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».



Один год назад, 4 мая 2019 года, нападающий Артём Дзюба впервые выиграл чемпионат России с петербургским «Зенитом».



«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул, завоевав золотые медали по итогам 27 туров. Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2).

Дзюба впервые выиграл чемпионат России

В тот же день российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко стал рекордсменом чемпионата Чехии по количеству голов за сезон.



Комличенко отметился дублем в матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги с «Теплице» (8:0) и довёл количество голов в нынешнем сезоне до 26. Российский нападающий побил достижение экс-форварда «Яблонца» Давида Лафаты, который забил 25 голов в сезоне-2011/2012.

Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Три года назад, 4 мая 2017 года, нападающий «Армавира» Андрей Мязин был дисквалифицирован на шесть месяцев за нападение на судью.



Мязин ударил судью головой в матче 25-го тура ПФЛ «Ротор» — «Армавир» (1:2). Решение о дисквалификации игрока было принято КДК.

Игрок «Армавира» Мязин дисквалифицирован на 6 месяцев за нападение на судью

Наконец, 4 мая 2011 года игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду раскритиковал работу судей в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».



Португалец отметил, что в следующем году кубок следует сразу отдать каталонской команде.