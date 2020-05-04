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Пауло Дибала рассказал, как проводит время на карантине

Пауло Дибала рассказал, как проводит время на карантине
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чем занимается на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.

«Просидев дома столько времени, я начал пробовать себя в чём-то новом. Так я стал фанатом йоги. Мне очень нравится! И я понимаю, что занятия мне очень помогают.

TikTok очень танцевальный, а я танцую просто ужасно. Мне надо очень сильно сконцентрироваться, чтобы нормально сделать пару движений. А вот моя девушка отлично танцует – у неё это получается очень естественно. Но из-за меня мы стараемся снимать разные видео, не только музыкальные», — отметил Дибала.

В марте стало известно, что Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Пауло Дибала: главная задача сейчас — не переживать и держать себя в хорошей форме
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