Пауло Дибала рассказал, как проводит время на карантине

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, чем занимается на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.
«Просидев дома столько времени, я начал пробовать себя в чём-то новом. Так я стал фанатом йоги. Мне очень нравится! И я понимаю, что занятия мне очень помогают.
TikTok очень танцевальный, а я танцую просто ужасно. Мне надо очень сильно сконцентрироваться, чтобы нормально сделать пару движений. А вот моя девушка отлично танцует – у неё это получается очень естественно. Но из-за меня мы стараемся снимать разные видео, не только музыкальные», — отметил Дибала.
В марте стало известно, что Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 4 мая 2020
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