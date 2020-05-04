Петржела: думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии.



«Чехия медленно возвращается к обычному ритму жизни. Магазины и другие заведения открываются. Сам часто выхожу на улицу, никаких штрафов нет. Можно заниматься спортом, бегать в парках, например. Футбол в Чехии возобновят в конце мая, но пока будем играть без зрителей.



Кроме коронавируса есть и другие заразы. Но в Чехии нет такой паники, как в других странах. Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят. Слышал, что в России ввели штрафы за нарушение самоизоляции. Это катастрофа, когда человек не может выйти на улицу и заниматься спортом. В закрытой квартире очень тяжело находиться!



Из-за коронавируса в Чехии пострадал бизнес. Конечно, для экономики это большой удар. Но государство помогает деньгами. Выплачивают 25 тыс. крон в месяц (примерно 75 тыс. рублей) всем — без разницы, работаешь ты или нет. Коммунальные услуги, кредиты и ипотеки мы не выплачиваем несколько месяцев», — приводит слова Петржелы Sport24.

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