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Сергей Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы

Сергей Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с петербургским клубом. Действующее соглашение Семака с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Руководство клуба ведёт переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором «Зенита» Александром Ивановичем Медведевым. Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому всё возможно. Пока контракт не подписан», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. В настоящий момент сезон в Российской Премьер-Лиге приостановен из-за пандемии коронавируса.

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