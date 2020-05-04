Эвра: Суарес на слушаниях врал, он говорил, что слово «негро» означает «друг»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что ему угрожали убийством после скандала с бывшим форвардом «Ливерпуля» Луисом Суаресом. Эвра обвинил Суареса в проявлениях расизма и отказался пожать руку уругвайцу.
«Манчестер Юнайтед» получил множество угрожающих писем. Мне писали: «Мы сейчас в тюрьме, когда выйдем отсюда, убьём тебя и всю твою семью». Такие сообщения я получал на протяжении двух месяцев. У меня везде была охрана, я везде ходил с телохранителями. Они ночью находились перед моим домом. Это были непростые времена, но я не боялся.
Моя семья была напугана, жена, брат, но я нет. Я не мог понять, почему люди меня так ненавидели. Они не знали правду.
Суарес тогда сказал мне по-испански: «Не трогай меня, я не разговариваю с неграми». Может быть, он не знал, что я говорю на испанском. Тогда я спросил его, что он сказал. Он ответил: «Да, всё верно, я не говорю с нигерами». Тогда подошёл арбитр, он спросил, что происходит. Я сказал ему об оскорблениях на расовой почве, он пообещал разобраться после игры.
Когда мы находились на разбирательствах, Суарес врал. Он говорил, что слово negro означало «друг». Я сказал: «Меня зовут не так, мои родители дали мне имя, а не какой-то цвет. В конце концов, он всё признал, его дисквалифицировали на восемь матчей и выписали огромный штраф.
Я помню, что его потом поддерживали болельщики и игроки «Ливерпуля». Его отстранили за расистское оскорбление, оштрафовали, а они его поддерживали. Я был разочарован этим», — цитирует Эвра Daily Mail со ссылкой на UTD Podacst.
- 4 мая 2020
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