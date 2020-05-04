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В Испании сообщили, что Смолов вернётся в Виго 4 мая

В Испании сообщили, что Смолов вернётся в Виго 4 мая
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов вернётся в Виго сегодня, 4 мая, вечером, сообщает EFE.

Напомним, 4 апреля смолов вылетел на частном самолёте в Москву. Российский футболист несколько раз просил разрешения у руководства «Сельты» на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела. Однако ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за нарушения правил россиянина ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.

По информации источника, после возвращения в Испанию Смолов будет обязан пройти двухнедельный карантин. Напомним, испанское правительство разрешило спортсменам вернуться к тренировкам с 4 мая. Таким образом, российский форвард не сможет приступить к тренировкам вместе с «Сельтой».

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