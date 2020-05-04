Константин Кучаев рассказал, чем занимается во время самоизоляции

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Константин Кучаев рассказал, чем занимается на самоизоляции во время пандемии коронавируса.
«Просыпаюсь в 12 где-то, режима сейчас особо нет. Сразу скажу, что ложусь я тоже не в 10, а часам к трём, наверное. Просыпаюсь, завтракаю, занимаюсь иностранным языком, иду тренироваться, потом прихожу с тренировки, умываюсь и читаю. Друг живёт рядом, в свободное время могу к нему в гости зайти и в компьютер поиграть. Нет, сейчас не в Counter-Strike. Начал осваивать Dota 2. Мы учимся в неё играть, я потихоньку с ботами разыгрываюсь.
Сейчас читаю «Шантарам», где-то половину прочитал уже, даже чуть больше. Половину книги точно могу посоветовать. Не знаю, как там сложится вторая часть, но первую точно могу посоветовать. Во время карантина ввёл для себя обязательство: каждый день читать и подтягивать иностранный язык. Когда, если не сейчас? Во время сезона не получается: устаёшь, ленишься», — сказал Кучаев в интервью на канале «Один Дома» в YouTube.
- 4 мая 2020
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