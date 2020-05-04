Колосков: фамилия Шалимова как тренера мне ни о чём не говорит. Я такого тренера не знаю

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал резонансные высказывания главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова. Ранее Шалимов заявил, что лишь «дармоеды» могут просить у государства деньги во время пандемии коронавируса. Позже Шалимов удалил видео с высказыванием.
«Вот вы сказали — Шалимов. Его фамилия как тренера мне ни о чём не говорит. Я такого тренера не знаю. Ведь фамилия тренера запоминается, когда команды под его руководством дают какие-то результаты.
Вот футболист Шалимов — это другое дело. Я знаю очень хорошего, талантливого, прекрасного футболиста Шалимова, который великолепно играл за «Спартак», за сборную СССР и России, за ведущие клубы, в том числе итальянские. Вот этого я знаю, вот здесь он специалист. Здесь он мог бы конкретно порассуждать о судьбах российского футбола, я бы с удовольствием об этом послушал. Всё остальное, что несут наши футболисты, честно говоря, комментировать не хочется», — цитирует Колоскова радиостанция «Говорит Москва».
- 4 мая 2020
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