Российский вратарь «Бенфики» Злобин рассказал о первой тренировке после карантина

Сегодня, 4 мая, футболисты «Бенфики» возобновили тренировки после карантина, связанного с пандемией коронавируса. О первом рабочем дне команды рассказал воспитанник ЦСКА и голкипер «Бенфики» Иван Злобин.



«Эмоции только положительные — очень рад вернуться в рабочую атмосферу, в социум, вновь увидеться с коллегами. 12 или 13 марта провели последнюю тренировку на стадионе и после этого ушли на карантин. В клубе каждому игроку разработали индивидуальную программу занятий, которая время от времени видоизменялась, и мы её выполняли на самоизоляции. Периодически я высылал видео тренеру, чтобы подкорректировал технику или что-то ещё. Кроме того, мы с женой разбавили этот комплекс онлайн-тренировками от известной в России сети тренажёрных залов, очень интенсивными и интересными. Выделили себе местечко в зале квартиры и занимались. Прыжковые упражнения, необходимые вратарю, я на балконе выполнял — он у нас длинный. Сосед снизу на шум не жаловался — он тоже футболист. Лишнего веса на самоизоляции я не набрал. Диетолог рекомендовал сбросить один килограмм — чётко всё выполнил.

Перед возобновлением командных тренировок весь персонал «Бенфики», тренеры, игроки прошли тест на коронавирус и только после этого приступили к тестам на физическое состояние. Их тоже все прошли и с сегодняшнего дня возобновили тренировки на поле. Всех одноклубников ещё не видел, поскольку занимаемся в малых группах, по 6-7 человек одновременно, с соблюдением необходимой дистанции. Основной упор сейчас сделан на физику. Точной даты возобновления сезона в Португалии пока нет. Есть только надежда, что в конце мая начнём наконец играть», — рассказал Злобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Фото можно посмотреть на странице Ивана Злобина в «Инстаграме».