«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями футболистов

Полузащитник «Герты» Саломон Калу был временно отстранён от тренировок клуба. Причиной наказания стал прямой эфир в социальных сетях. Во время прямого эфира Калу показал раздевалку «Герты». Судя по видео, берлинцы не соблюдают правил социальной дистанции. Так, игроки здороваются друг с другом, пожимая руки, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.
Пресс-служба Немецкой футбольной ассоциации (DFB) выступила с официальным обращением. В нём организация раскритиковала клуб за несоблюдение принятых правил.
Вскоре стало известно и о наказании Калу. Примечательно, что ивуариец удалил скандальное видео, но было уже слишком поздно. Предполагается, что он будет наказан и финансово.
Предполагается, что розыгрыш Бундеслиги может быть возобновлён уже в середине мая.
- 4 мая 2020
-
20:28
-
20:15
-
20:01
-
19:59
-
19:39
-
19:35
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:03
-
18:50
-
18:30
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
18:02
-
18:01
-
17:43
-
17:36
-
17:21
-
17:13
-
17:00
-
16:43
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
15:57
-
15:48
-
15:23
-
15:23
-
14:53
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
13:59