«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями футболистов

Полузащитник «Герты» Саломон Калу был временно отстранён от тренировок клуба. Причиной наказания стал прямой эфир в социальных сетях. Во время прямого эфира Калу показал раздевалку «Герты». Судя по видео, берлинцы не соблюдают правил социальной дистанции. Так, игроки здороваются друг с другом, пожимая руки, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Пресс-служба Немецкой футбольной ассоциации (DFB) выступила с официальным обращением. В нём организация раскритиковала клуб за несоблюдение принятых правил.

Вскоре стало известно и о наказании Калу. Примечательно, что ивуариец удалил скандальное видео, но было уже слишком поздно. Предполагается, что он будет наказан и финансово.

Предполагается, что розыгрыш Бундеслиги может быть возобновлён уже в середине мая.