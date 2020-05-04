Финал Кубка Испании будет проходить при зрителях

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) сообщила, что финал Кубка Испании сезона-2019/2020 будет проходить при зрителях. В финальном матче состоится баскское дерби — «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Ранее клубы направили федерации обращение, призвав отложить финал до тех пор, пока на матче не смогут присутствовать зрители. В итоге организация удовлетворила просьбу финалистов. Пока дата проведения матча неизвестна.

Планировалось, что финальный матч состоится 18 апреля. Теперь дата проведения встречи будет определяться совместно с «Атлетико» и «Реалом Сосьедад».

Испанские клубы в начале мая уже приступают к индивидуальным тренировкам. При этом пока неизвестно, когда будет возобновлён розыгрыш Примеры.