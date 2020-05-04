Сергей Семак рассказал, как проводит время с семьёй на самоизоляции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выстраивании тренировочного процесса команды во время паузы в чемпионате, а также сообщил, как проводит время с семьёй на самоизоляции.



«Сначала нам дали выходные, ведь никто не мог понять, когда чемпионат возобновится. Тренировочную работу выстраивали из возможностей, обеспечили всех велотренажёрами, чтобы можно было чередовать тренировки. Сначала было тяжело тренироваться через приложение, а потом привыкли, стали направлять план тренировки за день. Сейчас планируем индивидуальные тренировки. Чтобы обезопасить каждого игрока, будем заниматься маленькими группами. Ждём, что через неделю-две сможем заниматься на тренировочной базе, готовим списки, готовим занятия, просматриваем игроков. Селекция никогда не останавливается. Информация поступает, мы её обрабатываем.



Дома с детьми смотрим сериалы, посмотрели «Властелин колец». Я занялся тем, чем хотел заняться до карантина. Хочу научиться нормально расписываться, начал тренировать свою роспись, учусь делать причёски детям. Научился варить каши. Самая сложная для меня — манная: чтобы пропорционально получалось, без комочков. Коронная — овсяная. Уже почти научился готовить её с закрытыми глазами. Карантин дал возможность почаще звонить друзьям и родителям», — сказал Семак в интервью на канале «Зенита» в YouTube.

Сергей Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы