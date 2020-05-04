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Киммих: пытался копировать то, что делал Швайнштайгер

Киммих: пытался копировать то, что делал Швайнштайгер
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о своём становлении в качестве футболиста. Киммих признался, что пытался копировать игру бывшего полузащитника мюнхенцев Бастиана Швайнштайгера, за которым он наблюдал в юности.

«Когда я был младше, пытался копировать то, что делал Швайнштайгер. Он всегда вёл за собой партнёров, привносил свою психологию. Это было особенно заметно в финале чемпионата мира.

Я думаю, что психология игрока должна быть видна на поле. Думаю, что для меня важнее команда, чем то, как я сам выгляжу на поле. Моя цель — помогать партнёрам, а не выставлять себя», — цитирует Киммиха пресс-служба «Баварии».

25-летний Киммих в «Баварии» играет на разных позициях. Иногда он используется в качестве крайнего защитника, а иногда — в качестве опорника.

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