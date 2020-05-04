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Льорис: будет жестоко по отношению к «Ливерпулю», если сезон не доиграют

Льорис: будет жестоко по отношению к «Ливерпулю», если сезон не доиграют
Футбол / Англия 0

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис выступил за доигровку сезона в Англии. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент остановки лидирующий «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 25 очков. От гарантированного чемпионского титула красных отделяют лишь две победы.

«Мы находимся в такой ситуации, когда все хотят, чтобы было найдено решение, а мы продолжили турнир. Каждый хочет закончить чемпионат и занять своё место.

Будет ужасно, если сезон не будет доигран. Всё это будет очень жестоко по отношению к «Ливерпулю», учитывая, какой у них отрыв. Они уже практически стали чемпионами.

Каждый будет испытывать чувство недосказанности. Никто не хочет оставить всё так, как сейчас», — цитирует Льориса L’Equipe.

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