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Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин больше не будет выступать за петербургский клуб. Сейчас форвард играет за «Сочи» на правах аренды.

«Саша — один из самых талантливых игроков из всех, с кем я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории. Возможно, на него плохо повлияли люди, которые были рядом с ним.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

Поехать в Европу — отличный вариант для него. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — приводит слова Луческу Sport24.

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