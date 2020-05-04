Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин больше не будет выступать за петербургский клуб. Сейчас форвард играет за «Сочи» на правах аренды.
«Саша — один из самых талантливых игроков из всех, с кем я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии. Не знаю, что случилось с ним в той истории. Возможно, на него плохо повлияли люди, которые были рядом с ним.
Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждёт, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.
Поехать в Европу — отличный вариант для него. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — приводит слова Луческу Sport24.
- 4 мая 2020
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