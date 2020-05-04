Президент УЕФА: человечество победит коронавирус. Старый, добрый футбол скоро вернётся

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации, сложившейся в мировом футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Человечество победит коронавирус. Мы увидели, насколько хрупок и уязвим наш мир, раз такая ситуация сумела его полностью дестабилизировать. Футбол создан из позитивной энергии, и до его возвращения у людей не будет ощущения, что всё идёт нормально. Футбол изменится, но только на короткое время. Он уже переживал войны и эпидемии в прошлом.



Старый, добрый футбол скоро вернётся. Мы бы хотели, чтобы его возвращение состоялось как можно скорее, но это прежде всего зависит от решений государственных органов. Сравнительно скоро матчи вернутся при соблюдении всех медицинских требований и за закрытыми дверями. Решает не спорт, а политика», — приводит слова Чеферина Nova.rs.

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