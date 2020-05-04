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Александр Кокорин: если чемпионат России закончат досрочно, мне нечего делать в «Сочи»

Александр Кокорин: если чемпионат России закончат досрочно, мне нечего делать в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата России, который из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлен.

«С одной стороны, мне хотелось бы доиграть чемпионат, но главная проблема — иностранцы. Они находятся дома, а их не пускают в Россию. Если говорить о расширении, то для меня что 16 команд, что 18 — нет разницы. Но в целом в расширении не вижу ничего плохого.

Никаких новостей по контракту нет. Очень хочу, чтобы чемпионат продолжился. Если его закончат досрочно, мне нечего делать в «Сочи». Контракт аренды заканчивается через две недели. Что мне делать дальше?» — сказал Кокорин в прямом эфире в «инстаграме» «КраСава».

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