Кокорин переведёт 1 млн рублей в фонд Арнеллы Персаевой

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сообщил. что переведёт 1 млн рублей в фонд Арнеллы Персаевой. Девочка из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении.



«Хочу начать челлендж, хотя для этой ситуации это не то слово. Не секрет, что у меня много друзей в Осетии. Зная эту историю очень давно, я не могу пройти мимо. Я выложу завтра пост, хотя о благотворительности никогда в открытую не говорил. Но сейчас именно тот случай, когда нужно об этом говорить.



Я связался со своими банками, чтобы перевести 1 миллион рублей в помощь Арнеллы. Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме. У неё действительно сложная ситуация, у неё очень мало времени», — сказал Кокорин в прямом эфире в «инстаграме» «КраСава».

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