Игроки белорусского «Слуцка» поздравили Слуцкого с днём рождения, покачавшись на скамейке

Футболисты белорусского «Слуцка» поздравили с днём рождения главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Леонид Слуцкий, с днём рождения! Перенимаем только самое лучшее, галстук не покупали, но победили в выходные. Это видео для Вас!» — сообщается в официальном «твиттере» «Слуцка».
«Леонид Викторович, в этот светлый день хотим поздравить Вас с днём рождения, пожелать крепкого здоровья, успехов в тренерской карьере и сказать, что как бы ни было сложно, каждый из нас в любой момент может прийти к Вам на помощь в „Рубине“. Поздравляем!» — сказали футболисты, после чего покачались на скамейке.
Напомним, что ранее Слуцкий в шутку дал установку футболистам «Слуцка» перед одним из матчей чемпионата Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
- 4 мая 2020
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