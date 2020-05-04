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Некоторые матчи английской Премьер-лиги могут бесплатно показать в YouTube

Некоторые матчи английской Премьер-лиги могут бесплатно показать в YouTube
Футбол / Англия 0

Некоторые матчи английской Премьер-лиги после возобновления сезона будут показаны бесплатно в YouTube, сообщает The Sun.

В чемпионате Англии сезона-2019/2020 осталось провести 92 матча. Ожидается, что игры будут проводиться без зрителей. Большинство встреч будет показано на основных телеканалах страны, а трансляции оставшихся игр проведут на крупнейшем видеохостинге бесплатно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии, были приостановлены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 250 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.

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