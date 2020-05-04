Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Турин, сообщает Football Italia.
По информации источника, частный самолёт 35-летнего португальского футболиста Gulfstream G200 Galaxy приземлился в Турине сегодня вечером, 4 мая. Теперь Роналду предстоит пройти двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.
Ранее сообщалось, что футболист не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде и не может вылететь по причине ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, Роналду покинул Италию в марте, чтобы навестить маму, которая перенесла инсульт. Позже игрок остался со своей семьёй на острове Мадейра на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.
- 4 мая 2020
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