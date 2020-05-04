«Локомотив» интересуется 19-летним форвардом «Фламенго»

Московский «Локомотив» интересуется нападающим «Фламенго» Линкольном, утверждает Globo Esporte.

По данным источника, российский клуб уже сообщил представителям игрока, что намерен приобрести его. «Фламенго» может продать форварда, так как он потерял место в составе.

Ранее Линкольном интересовался туринский «Ювентус», но «Фламенго» отказался продавать футболиста за € 15 млн. Впрочем, теперь бразильцы готовы к его трансферу.

19-летний Линкольн является воспитанником «Фламенго». В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Бразилии (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти) и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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