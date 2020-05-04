«Ницца» планирует возобновить тренировки 15 июня, если это позволит сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка, сообщает официальный сайт французского клуба.

Напомним, чемпионат Франции из-за угрозы распространения коронавируса завершён досрочно. «Ницца» заняла шестое место и сможет принять участие в Лиге Европы сезона-2020/2021. Чемпионом страны признан «Пари Сен-Жермен». Из-за досрочного завершения сезона Лига 1 потеряет € 243 млн.

Напомним, из-за пандемии коронавируса досрочно завершён чемпионат Нидерландов, в котором было принято решение не определять чемпиона. В настоящее время в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме первенства Беларуси. На неопределённый срок перенесены матчи плей-офф еврокубков.