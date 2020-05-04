Экс-защитник «Шальке», признанный погибшим в 2016 году, жив

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба, который был признан погибшим в 2016 году, на самом деле жив, сообщает Bild.



Смерть игрока была зафиксирована в 2016 году. Сообщалось, что Камба разбился в автомобильной аварии, однако эта информация оказалась ложной. По информации источника, сейчас 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене. Прокуратура расследует дело в отношении бывшей жены футболиста, которая, как утверждается, получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти экс-супруга. Женщина представила в страховое агентство документы, подтверждающие смерть Камба, которые могли быть подделаны.



Камба является воспитанником «Шальке». Защитник выступал в составе молодёжной команды гельзенкирхенского клуба. На данный момент Камба работает химиком в энергетической компании в Германии.

Спонсор «Шальке-04» заберёт 8 тыс. литров пива со стадиона клуба