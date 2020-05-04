Массажист «Фламенго» скончался от коронавируса

Массажист «Фламенго» Жоржинью скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 68 лет, сообщается на официальном сайте клуба.



По информации источника, Жоржинью был госпитализирован накануне и перенёс остановку сердца после осложнений, вызванных коронавирусом. Массажист работал в бразильском клубе в течение 40 лет.



"«Фламенго» выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Жоржинью. Клуб всегда будет благодарен ему за преданность в течение многих лет", — говорится в сообщении пресс-службы «Фламенго».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 250 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.

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