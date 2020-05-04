«Реал Сосьедад» показал, как проводится дезинфекция клубной базы
«Реал Сосьедад» готовится к возобновлению сезона, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Тренировочная база готовится к возвращению», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «твиттере».
«Реал Сосьедад», набрав в 27 матчах 46 очков, находится в зоне Лиги чемпионов и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.
Ранее сообщалось, что испанское правительство разрешило спортсменам вернуться к тренировкам с 4 мая.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Чемпионаты Франции и Нидерландов завершены досрочно. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
В Испании сообщили, что Смолов вернётся в Виго 4 мая
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