Хавьер Санетти: горжусь быть частью истории «Интера»
Бывший защитник миланского «Интера» Хавьер Санетти обратился к клубу, который пять лет назад вывел из обращения футболку с четвёртым номером, под которым играл аргентинец.
«Это больше, чем просто футболка. Это история любви и жизни, семья, вторая кожа, эмоции в течении длительного периода времени. Пять лет назад „Интер“ вывел из обращения четвёртый номер. За это я всегда буду благодарен клубу. Горжусь быть частью истории этой команды», — написал Санетти в своём «инстаграме».
Санетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год. В составе миланского клуба он пять раз становился чемпионом Италии, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Аллегри и Санетти вошли в Зал славы итальянского футбола
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