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В «Локомотиве» оригинально отреагировали на информацию об интересе к бразильцу Линкольну

В «Локомотиве» оригинально отреагировали на информацию об интересе к бразильцу Линкольну
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Локомотива» остроумно прокомментировала информацию об интересе клуба к нападающему бразильского «Фламенго» Линкольну.

«Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе», — говорится в официальном «твиттере» «железнодорожников».

Ранее издание Globo Esporte утверждало, что российский клуб уже сообщил представителям игрока о намерении приобрести его, а «Фламенго» готов обсудить трансфер.

19-летний Линкольн является воспитанником «Фламенго». В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Бразилии (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти) и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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