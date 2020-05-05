Результаты всех футбольных матчей 4 мая

4 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа и Туркменистана.

Никарагуа. Ответный стыковой матч за место в Примере

«Мунисипаль Халапа» — «Масая» — 3:1 (первый матч — 1:2)

Туркменистан. Премьер-лига. 6-й тур

«Мерв» — «Небитчи» — 2:0

«Шагадам» — «Копетдаг» — 1:0

«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 4:1

Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур

«Ахал» — «Энергетик» — 3:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.