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Результаты всех футбольных матчей 4 мая

Результаты всех футбольных матчей 4 мая
Футбол / Прочие турниры 0

4 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа и Туркменистана.

Никарагуа. Ответный стыковой матч за место в Примере

«Мунисипаль Халапа» — «Масая» — 3:1 (первый матч — 1:2)

Туркменистан. Премьер-лига. 6-й тур

«Мерв» — «Небитчи» — 2:0
«Шагадам» — «Копетдаг» — 1:0
«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 4:1

Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур

«Ахал» — «Энергетик» — 3:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.

Туркмения - Премьер-лига. 6-й тур
04 мая 2020, понедельник. 15:00 МСК
Мерв
Мары
Окончен
2 : 0
Небитчи
Балканабад
1:0 – 0'   2:0 – 0'
Туркмения - Премьер-лига. 6-й тур
04 мая 2020, понедельник. 15:15 МСК
Шагадам
Туркменбаши
Окончен
1 : 0
Копетдаг
Ашхабад
1:0 – 0'
Туркмения - Премьер-лига. 6-й тур
04 мая 2020, понедельник. 16:30 МСК
Алтын Асыр
Ашхабад
Окончен
4 : 1
Ашхабад
Ашхабад
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'   4:0 – 0'   4:1 – 0'
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