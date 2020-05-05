Результаты всех футбольных матчей 4 мая
4 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Никарагуа и Туркменистана.
Никарагуа. Ответный стыковой матч за место в Примере
«Мунисипаль Халапа» — «Масая» — 3:1 (первый матч — 1:2)
Туркменистан. Премьер-лига. 6-й тур
«Мерв» — «Небитчи» — 2:0
«Шагадам» — «Копетдаг» — 1:0
«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 4:1
Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур
«Ахал» — «Энергетик» — 3:0
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
Туркмения - Премьер-лига. 6-й тур
04 мая 2020, понедельник. 15:00 МСК
Мерв
Мары
Окончен
2 : 0
Небитчи
Балканабад
1:0 – 0' 2:0 – 0'
Туркмения - Премьер-лига. 6-й тур
04 мая 2020, понедельник. 15:15 МСК
Шагадам
Туркменбаши
Окончен
1 : 0
Копетдаг
Ашхабад
1:0 – 0'
Читайте также
- 5 мая 2020
-
00:55
-
00:45
-
00:23
-
00:16
-
00:06
- 4 мая 2020
-
23:46
-
23:42
-
23:26
-
23:26
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:14
-
21:51
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:06
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:15
-
20:01
-
19:59
-
19:39
-
19:35
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:03
Партнерский контент