Спортивный директор «Лацио»: политики не имеют права препятствовать возобновлению сезона
Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре поделился мнением о возобновлении сезона-2019/2020 в итальянской Серии А, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Я слышал, что приказ об отмене сезона может поступить от министра на этой неделе. Но это было бы не в его компетенции. Политики не имеют права препятствовать возобновлению сезона. ФИФА, УЕФА и Федерация футбола Италии объяснили, что национальные чемпионаты следует доиграть в течение календарного года. Если мы не возобновим сезон в июне, то сделаем это, когда будет возможность. Я говорю об августе и сентябре. Думаю, что завершение сезона — отличный знак для следующего», — приводит слова Таре Sky Sport Italia.
«Рома» и «Лацио» получили разрешение от властей на возобновление тренировок 6 мая
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