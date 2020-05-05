Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»

Ганский полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти сообщил своему окружению, что хочет перейти в лондонский «Арсенал», сообщает The Telegraph.
В игроке заинтересован лично главный тренер лондонцев Микель Артета. Сумма отступных, прописанная в контракте Парти, составляет € 51 млн, однако, клубы могут совершить обмен из-за нежелания «Арсенала» тратить крупные суммы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса — в Мадрид может переехать французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.
Томас Парти находится в системе мадридского «Атлетико» с 2012 года. В составе команды Диего Симеоне он становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Ла Лиги, прерванном из-за COVID-19, Парти провёл за «Атлетико» 24 матча и забил два мяча.
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