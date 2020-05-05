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Юность, плюшевый «лось», игра в электричке и любовь фанатов «Локо». Фото карьеры Лоськова

Дмитрий Лоськов
Юность, плюшевый «лось», игра в электричке и любовь фанатов «Локо». Фото карьеры Лоськова
Футбол / РПЛ 0

Дмитрий Лоськов — из той редкой и ценной категории футболистов, которые ассоциируются с одним клубом. Пусть на заре карьеры полузащитник поиграл за «Ростов» (тогда ещё «Ростсельмаш»), а в 2007-м вынужден был уйти в «Сатурн» в результате конфликта с главным тренером Анатолием Бышовцем, он всё-таки человек «Локомотива».

Лоськов собрал внушительную коллекцию футбольных наград и рекордов. Он двукратный чемпион России в составе «железнодорожников» и трёхкратный обладатель кубка страны. По три раза завоёвывал с «Локомотивом» серебряные и бронзовые медали. Дважды побеждал в Суперкубке. Его гол в 2002 году в «золотом» матче с ЦСКА принёс красно-зелёным первое в истории клуба чемпионство. По окончанию карьеры футболиста, Дмитрий стал помощником главного тренера в «Локомотиве».

Несмотря на абсолютно заслуженный статус звезды российского футбола, Лоськов не из тех людей, что стремятся выпячивать себя. По характеру легенда «Локомотива» скорее молчун, он привык всё доказывать не словом, а делом.

Предлагаем вашему вниманию яркие фотографии о жизни Дмитрия Лоськова в футболе с начала его профессиональной деятельности по нынешний день.

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