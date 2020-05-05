В Шотландии назвали Дзюбу перспективным усилением для «Рейнджерс» Джеррарда

Шотландское издание Vital Rangers включило нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбу в список футболистов, которые могли бы усилить «Рейнджерс», который возглавляет Стивен Джеррад, в следующем сезоне.
«При росте в 196 см Артём Дзюба является игроком, который может добавить мощи в линию атаки, которой не было со времён Дадо Пршо. С 24 голами в 42 играх за сборную России и 13 мячами и 10 передачами в 21 игре в РПЛ в текущем сезоне он показал, что способен в одиночку руководить атакой клуба», — написано в издании про Дзюбу.
Также среди возможных усилений для «Рейнджерс» называются Хэл Робсон-Кану из «Вест Бромвича» и Крис Мартин из «Дерби Каунти».
В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов.
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