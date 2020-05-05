Самолёт «Манчестер Сити» используется для перевозки мяса во время пандемии коронавируса

Самолёт «Манчестер Сити» используется для перевозки товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
По данным источника, из-за нехватки грузовых лайнеров самолёт «Манчестер Сити» начали использовать для перевозки предметов первой необходимости. Ранее самолёт перевёз 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.
Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 251 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков.
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