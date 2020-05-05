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Самолёт «Манчестер Сити» используется для перевозки мяса во время пандемии коронавируса

Самолёт «Манчестер Сити» используется для перевозки мяса во время пандемии коронавируса
Футбол / Англия 0

Самолёт «Манчестер Сити» используется для перевозки товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, из-за нехватки грузовых лайнеров самолёт «Манчестер Сити» начали использовать для перевозки предметов первой необходимости. Ранее самолёт перевёз 24 тонны мяса из Судана в ОАЭ.

Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 251 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков.

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