Девушка Роналду в откровенном наряде призвала носить маски. Фото

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, призвала носить маски во время пандемии коронавируса.
Фото: Инстаграм «Джорджина Родригес»
«Надев маску, вы защищаете всех нас от распространения COVID-19. Мы можем сократить число людей, заражённых этой болезнью, и спасти мир с помощью такого простого действия, как ношение маски. Пожалуйста, давайте продолжим распространять это сообщение-призыв. Вместе мы можем победить», — написала Родригес» в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
Ранее Родригес показала одну из своих тренировок.
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