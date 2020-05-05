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Девушка Роналду в откровенном наряде призвала носить маски. Фото

Девушка Роналду в откровенном наряде призвала носить маски. Фото
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, призвала носить маски во время пандемии коронавируса.

Фото: Инстаграм «Джорджина Родригес»

«Надев маску, вы защищаете всех нас от распространения COVID-19. Мы можем сократить число людей, заражённых этой болезнью, и спасти мир с помощью такого простого действия, как ношение маски. Пожалуйста, давайте продолжим распространять это сообщение-призыв. Вместе мы можем победить», — написала Родригес» в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.

Ранее Родригес показала одну из своих тренировок.

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