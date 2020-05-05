Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом
Врачи клубов АПЛ обеспокоены планами лиги возобновить сезон, сообщает BBC.
По данным источника, врачи клубов обеспокоены возможной ответственностью за заражение футболистов коронавирусом. Премьер-лигу также попросили прояснить медицинские протоколы, тестирование и безопасность игроков.
Также сообщается, что АПЛ ведёт переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Практически во всём мире приостановлен футбольный сезон из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 251 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.
Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии
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