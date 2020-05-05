Смолов вернулся в Испанию, клубу «Рейнджерс» посоветовали купить Дзюбу. Главное к утру

Неймар хочет вернуться в «Барселону», Сергей Семак рассказал о переговорах с «Зенитом», шотландскому клубу «Рейнджерс» посоветовали купить Артёма Дзюбу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от крупной суммы ради возвращения в «Барселону».

2. Игорь Шалимов объяснил своё высказывание про россиян-дармоедов.

3. Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен перешёл в «Торонто».

4. «Позор и бесчестие!» Плющенко подаст в суд на авторов скандальной статьи о сыне.

5. Сергей Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы.

6. Президент УЕФА: человечество победит коронавирус. Старый, добрый футбол скоро вернётся.

7. Шотландское издание Vital Rangers включило нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбу в список футболистов, которые в следующем сезоне могли бы усилить клуб «Рейнджерс», возглавляемый Стивеном Джеррардом.

8. Российский нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов прилетел в Испанию и будет готовиться с командой к возобновлению сезона в Ла Лиге.

9. В «Локомотиве» оригинально отреагировали на информацию об интересе к бразильцу Линкольну.