Смолов вернулся в Испанию, клубу «Рейнджерс» посоветовали купить Дзюбу. Главное к утру

Неймар хочет вернуться в «Барселону», Сергей Семак рассказал о переговорах с «Зенитом», шотландскому клубу «Рейнджерс» посоветовали купить Артёма Дзюбу и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от крупной суммы ради возвращения в «Барселону».
2. Игорь Шалимов объяснил своё высказывание про россиян-дармоедов.
3. Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен перешёл в «Торонто».
4. «Позор и бесчестие!» Плющенко подаст в суд на авторов скандальной статьи о сыне.
5. Сергей Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы.
6. Президент УЕФА: человечество победит коронавирус. Старый, добрый футбол скоро вернётся.
7. Шотландское издание Vital Rangers включило нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбу в список футболистов, которые в следующем сезоне могли бы усилить клуб «Рейнджерс», возглавляемый Стивеном Джеррардом.
8. Российский нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов прилетел в Испанию и будет готовиться с командой к возобновлению сезона в Ла Лиге.
9. В «Локомотиве» оригинально отреагировали на информацию об интересе к бразильцу Линкольну.
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