РПЛ опережает Бундеслигу, АПЛ, Примеру и Серию A по игровому времени для молодых игроков

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал отчёт по количеству игрового времени, которое предоставляется молодым футболистам (не старше 21 года) в национальных лигах.

Россия находится на 57-м месте. Российская Премьер-Лига по этому показателю опережает Примеру (59), Серию A (61), Бундеслигу (66), и АПЛ (74).

Первое место по количеству игрового времени молодым игрокам занимает чемпионат Словакии. Вторую и третью позицию делят Новая Зеландия и Ирландия.

Среди российских клубов наибольшее количество игрового времени молодым футболистам предоставляет ЦСКА. Следом располагаются «Спартак», «Рубин» и «Краснодар».

На данный момент футбольный сезон по всему миру приостановлен из-за пандемии коронавируса.