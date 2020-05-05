РПЛ опережает Бундеслигу, АПЛ, Примеру и Серию A по игровому времени для молодых игроков
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал отчёт по количеству игрового времени, которое предоставляется молодым футболистам (не старше 21 года) в национальных лигах.
Россия находится на 57-м месте. Российская Премьер-Лига по этому показателю опережает Примеру (59), Серию A (61), Бундеслигу (66), и АПЛ (74).
Первое место по количеству игрового времени молодым игрокам занимает чемпионат Словакии. Вторую и третью позицию делят Новая Зеландия и Ирландия.
Среди российских клубов наибольшее количество игрового времени молодым футболистам предоставляет ЦСКА. Следом располагаются «Спартак», «Рубин» и «Краснодар».
На данный момент футбольный сезон по всему миру приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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