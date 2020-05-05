В «Локомотиве» высмеяли слухи о проблемах Джорджевича и назвали сроки его возвращения

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, как проходит восстановление нападающего Луки Джорджевича.
«Поговорил с Джорджевичем, Сергеем Алексеевым (тренер по физподготовке), Никитой Карлицким (врач), информация об увеличившихся на несколько месяцев сроках восстановления Луки – «бред» (оценка была исключительной). Восстанавливался Лука всё время с опережением графика.
Мышцы в отличной форме. Разумеется, всем футболистам нужно будет набирать, адаптироваться к старому новому графику занятий, многое зависит и от интенсивности первых тренировок. Но для входа в общую группу Луке может понадобиться 1-2 недели максимум! Про месяцы – смешно», — написал Брейдо в своём «твиттере».
Джорджевич получил травму связок колена 18 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). В ноябре 25-летний черногорец перенёс операцию.
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