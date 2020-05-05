Инс: больше не можем наблюдать за цирком Погба в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что «красные дьяволы» должны продать хавбека Поля Погба.

«Поведение Погба расстраивает. Посмотрите, как карьеру в клубе начал Бруну Фернандеш. Он сразу начал делать разницу на поле, попутно завоёвывая сердца болельщиков. У Поля всё было не так. Его выступления были как минимум нестабильными.

Когда стоишь таких денег, фанаты будут ждать, что ты постоянно будешь играть великолепно, особенно если речь идёт о «Манчестер Юнайтед». Игра Погба, его поведение за пределами поля и его агент вредят клубу.

Вокруг Поля и его поведения слишком много слухов и отвлекающих факторов. Я считаю, что его время в «Юнайтед» истекло. Очень жаль, потому что он мог стать отличным футболистом для клуба. Но сейчас его нельзя назвать хорошим игроком.

Нужно быстро принять решение, поскольку мы не можем наблюдать за ещё одним сезоном цирка Погба. Сейчас он даже не пробьётся в состав «Юнайтед», — приводит слова бывшего футболиста «красных дьяволов» Goal.