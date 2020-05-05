Бербатов: в Англии увидел футболистов, похожих на бодибилдеров

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о переезде в Англию.



«В молодости думаешь, что знаешь всё, поэтому я ждал, что за мной придут большие команды вроде «Барселоны» или «Реала». Но агент сказал мне: «Что ж, никто из них пока не сделал предложения, так что остынь». Он сообщил, что меня хочет «Тоттенхэм». Честно говоря, я не так уж и много знал о Премьер-лиге и «Тоттенхэме», потому что был сфокусирован на Германии. Я стал следить за «шпорами», чтобы выяснить, насколько они хороши. И тогда агент сказал мне, что настал момент уйти и присоединиться к «Тоттенхэму».



Мне нужно было приспособиться к скоростям и упору на физику в Премьер-лиге. В Англии я увидел игроков, которых никогда не видел в Бундеслиге. Они выглядели как бодибилдеры. Я смотрел на это и думал: «Что происходит?» Я понимал, что мне нужно ещё больше использовать свой мозг. Это был вызов», — цитирует Бербатова BBC.



Бербатов начинал карьеру на родине, а в 2001 году перешёл в «Байер», где провёл пять лет. С 2006 по 2008 год экс-форвард выступал за «Тоттенхэм», а затем четыре года защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Впоследствии Димитар играл за «Фулхэм», «Монако» и ПАОК, а карьеру завершил в Индии в 2018 году.

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