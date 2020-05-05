«До сих пор мурашки по коже!» Илья Геркус вспомнил о чемпионстве «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус вспомнил о победе над «Зенитом» (1:0) в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2017/2018, которая принесла «железнодорожникам» чемпионский титул.

«Два года назад на 87-й минуте, когда все уже извелись и издёргались, наши как побежали, Джефф Фарфан отдал направо на Влада Игнатьева, а Влад как прострелил! И наш золотой мальчик, наш Эдер как замкнул и вот! До сих пор мурашки по коже! Такое началось!» — написал Геркус на своей странице в «Инстаграме».

Для «Локомотива» чемпионство 2018 года стало третьим в истории. Ранее московский клуб выигрывал РПЛ в 2002 и 2004 годах.

Геркус работал в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год.