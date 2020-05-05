Андреас Гранквист: пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», высказался о времени, проведённом в России. 35-летний швед защищал цвета «быков» с 2013 по 2018 год.



«Безусловно, «Краснодар» – один из сильнейших российских клубов. Там мы выступали в Лиге Европы, а в Швеции мне пришлось на первых порах играть во второй лиге, и только потом мы поднялись выше. Разница между клубами ощущалась. Но я рад, что вернулся домой, в родной город, команду.



Пять лет в «Краснодаре» – вершина моей футбольной карьеры. Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуба без большого бэкграунда в Премьер-Лиге. Но мне там сразу понравилось. Игроки, тренерский штаб, менеджеры, президент клуба – все произвели только позитивное впечатление. Болельщики всегда поддерживали нас на высшем уровне. Мне и моей семье очень понравились годы в «Краснодаре», — сказал Гранквист в ролике на YouTube-канале «быков».