15 лет назад ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА, разгромив «Парму»

Ровно 15 лет назад, 5 мая 2005 года, московский ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. В ответном матче «армейцы» на своём поле разгромили «Парму» со счётом 3:0 (0:0 — первая встреча).

Счёт открыл хавбек Даниэл Карвальо, отличившийся на 9-й минуте. В начале второй половины бразилец увеличил преимущество московской команды, оформив дубль. Через шесть минут ещё один мяч в ворота «Пармы» отправил защитник Василий Березуцкий.

Права на видео принадлежат УЕФА. Видео можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».

В финале турнира ЦСКА сыграл с лиссабонским «Спортингом». Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев». В матче за Суперкубок УЕФА московская команда проиграла «Ливерпулю» — 1:3.