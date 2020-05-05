15 лет назад ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА, разгромив «Парму»
Ровно 15 лет назад, 5 мая 2005 года, московский ЦСКА вышел в финал Кубка УЕФА. В ответном матче «армейцы» на своём поле разгромили «Парму» со счётом 3:0 (0:0 — первая встреча).
Счёт открыл хавбек Даниэл Карвальо, отличившийся на 9-й минуте. В начале второй половины бразилец увеличил преимущество московской команды, оформив дубль. Через шесть минут ещё один мяч в ворота «Пармы» отправил защитник Василий Березуцкий.
Права на видео принадлежат УЕФА. Видео можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».
В финале турнира ЦСКА сыграл с лиссабонским «Спортингом». Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев». В матче за Суперкубок УЕФА московская команда проиграла «Ливерпулю» — 1:3.
Marca подвела итоги голосования за лучшую эмблему. Логотип ЦСКА вошёл в десятку лучших
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