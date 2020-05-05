Андреас Гранквист вспомнил самые яркие моменты своей карьеры в «Краснодаре»

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», рассказал о самых ярких моментах своей карьеры в стане «быков».



«Особняком стоит победа над «Реалом Сосьедад», когда мы впервые в истории клуба пробились в группой этап Лиги Европы. Это был фантастический момент. Один из лучших матчей в истории «Краснодара».



Конечно, помню ещё и поражение от «Ростова» по пенальти в финале Кубка. Неприятное чувство. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер. Но иногда ты побеждаешь, иногда нет. Ну и главные матчи в Лиге Европы против сильнейших команд тоже остались в памяти.



Ещё не могу забыть свой прощальный матч в составе «Краснодара», когда выстригли газон в форме футболки с моим номером. Прощание болельщиков после игры – потрясающий эпизод, который навсегда будет в моём сердце», — сказал Гранквист в ролике на YouTube-канале «быков».

Андреас Гранквист: пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры