Андреас Гранквист вспомнил самые яркие моменты своей карьеры в «Краснодаре»

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», рассказал о самых ярких моментах своей карьеры в стане «быков».
«Особняком стоит победа над «Реалом Сосьедад», когда мы впервые в истории клуба пробились в группой этап Лиги Европы. Это был фантастический момент. Один из лучших матчей в истории «Краснодара».
Конечно, помню ещё и поражение от «Ростова» по пенальти в финале Кубка. Неприятное чувство. Думаю, мы были лучшей командой в тот вечер. Но иногда ты побеждаешь, иногда нет. Ну и главные матчи в Лиге Европы против сильнейших команд тоже остались в памяти.
Ещё не могу забыть свой прощальный матч в составе «Краснодара», когда выстригли газон в форме футболки с моим номером. Прощание болельщиков после игры – потрясающий эпизод, который навсегда будет в моём сердце», — сказал Гранквист в ролике на YouTube-канале «быков».
- 5 мая 2020
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