Андреас Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», назвал самых сильных футболистов, с которым играл в стане «быков».
«Перейра – феноменальный игрок как в атаке, так и в защите. Смолов – мы играли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Фёдор многое сделал для команды, он очень одарённый футболист. Он фантастически играл за нас. И Каборе, который всегда помогал центральным защитникам, прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто.
Самый сильный соперник? В РПЛ много серьёзных соперников. У нас всегда были жёсткие матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. Эти игры получались тяжёлыми, но я любил принимать в них участие. Только сражаясь с лучшими, ты можешь показать, чего стоишь как футболист. Конечно, мне нравилось дерби с «Кубанью», — сказал Гранквист в ролике на YouTube-канале «быков».
- 5 мая 2020
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