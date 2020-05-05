Андреас Гранквист назвал трёх самых сильных партнёров по «Краснодару»

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, ныне выступающий за «Хельсинборг», назвал самых сильных футболистов, с которым играл в стане «быков».



«Перейра – феноменальный игрок как в атаке, так и в защите. Смолов – мы играли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Фёдор многое сделал для команды, он очень одарённый футболист. Он фантастически играл за нас. И Каборе, который всегда помогал центральным защитникам, прикрывал нас, играл сердцем, выкладывался на все сто.



Самый сильный соперник? В РПЛ много серьёзных соперников. У нас всегда были жёсткие матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА. Эти игры получались тяжёлыми, но я любил принимать в них участие. Только сражаясь с лучшими, ты можешь показать, чего стоишь как футболист. Конечно, мне нравилось дерби с «Кубанью», — сказал Гранквист в ролике на YouTube-канале «быков».

Андреас Гранквист вспомнил самые яркие моменты своей карьеры в «Краснодаре»