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Соловьёв: Уткин всегда выполнял указания Навального и был его спокойным миньоном

Соловьёв: Уткин всегда выполнял указания Навального и был его спокойным миньоном
Футбол / РПЛ 0

Телеведущий Владимир Соловьёв выразил уверенность, что политик Алексей Навальный поддерживает блогера Василия Уткина в конфликте с ним, поскольку является его начальником.

«Заметьте, как интересно. Якобы Уткин случайно на меня набрасывается и несёт чушь. И его тут же поддерживает Навальный. Они всегда работали в паре. Уткин всегда выполнял указания Навального. Уткин всегда был его тихим спокойным миньоном. Всегда работает сетка. И ты смотришь кто – псевдолиберальные СМИ и блогеры. Какие блогеры? Те, которые пытались подружиться с властью, власть их послала на фиг и не дала денег, и дальше они стали кричать, что они есть», — сказал Соловьёв в ролике на своём канале в YouTube.

Ранее Уткин признался, что конфликт с Соловьёвым ему надоел.

Уткин — о конфликте с Соловьёвым: мне это надоело. Я дал отпор негодяю, он визжал от боли
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